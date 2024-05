Terni piange Andrea Zucchini, volato in cielo a 33 anni. Lunedì l’addio a San Gabriele

Profondo cordoglio a Terni per la scomparsa di un ragazzo di appena 33 anni, Andrea Zucchini, colpito sabato sera da un malore che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Tanti i messaggi di vicinanza che in queste ore sono giunti ai suoi cari e alle persone più legate ad Andrea, come la famiglia Biscetti: il giovane era fidanzato di Valentina, figlia di Fabio, noto professionista, politico e grande tifoso della Ternana Calcio. Proprio la Ternana, attraverso il presidente Nicola Guida, si stringe con affetto «all’amico e responsabile dei rapporti con le istituzioni del Centro coordinamento Ternana clubs, Fabio Biscetti, che ieri, improvvisamente, ha perduto il compagno della figlia Valentina, Andrea. Da parte di tutti noi, le più sentite condoglianze a Fabio, alla figlia Valentina e tutta la famiglia Biscetti». Ma messaggi giungono anche dal Coni di Terni, attraverso il presidente Fabio Moscatelli, dal Cctc, dalle associazioni Il Sogno di Rebecca e Luce per Terni, quest’ultima attraverso la sua presidente Erika Lucci. Difficile trovare le parole in un momento del genere. In tanti saranno lunedì nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata – via Mozzoni – a Terni, per dare l’ultimo saluto al 33enne. I funerali si terranno alle ore 15.30.

