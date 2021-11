Spoleto, spara e centra cacciatore: 33enne in codice rosso

L’incidente c’è stato nella zona tra Morgnano e Uncinano, nello Spoletino, e ha coinvolto un 33enne che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Si tratta di un cacciatore che, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri della locale Compagnia, è stato centrato per errore tra la coscia e l’inguine da un colpo partito da un ‘collega’ nel corso della mattinata: il malcapitato è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Perugia dopo le prime cure degli operatori sanitari del 118 e si trova in codice rosso.

