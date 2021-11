Va a funghi, scambiato per una lepre: colpito da fucilata

Andare a funghi ed essere colpito da una fucilata di un cacciatore. Motivo? È stato scambiato per una lepre. La spiacevola disavventura è capitata ad un pensionato 68enne, Elio Zurla, che ha raccontato l’episodio nell’edizione odierna de La Nazione Umbria in un articolo a firma Maurizio Baglioni: per lui la prognosi è di sette giorni, poteva andare decisamente peggio.

Impallinato

«Mi sono chinato – il racconto -, ho sentito un gran botto e sono stato raggiunto dalla ‘rosa’ di pallini. Mi sono subito reso conto che ero stato raggiunto da una fucilata sparata da un cacciatore che, mi ha spiegato poi, mi aveva scambiato per una lepre. Mi sono ritrovato con trenta pallini di piombo sulla schiena». Il fatto è accaduto nella zona di Castelnuovo ed i pallini lo hanno centrato anche a testa e glutei: «Si sono fermati abbastanza in superficie, di sicuro è andata bene», chiude il malcapitato.