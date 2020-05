Spoleto, sterpaglie in fiamme: c’è il 115

Numerose chiamate al 115, domenica pomeriggio, per un incendio divampato domenica pomeriggio lungo la pista ciclabile fra Pontebari e San Giacomo, nel territorio di Spoleto. A bruciare – ma il fumo era visibile a chilometri di distanza – sono state soprattutto sterpaglie: in campo i vigili del fuoco spoletini. Sempre in zona, a Sant’Eraclio (Foligno) la squadra folignate dei vigili del fuoco è intervenuta per un altro incendio di sterpaglie. Infine anche a Perugia – zona percorso verde – gli uomini della centrale del 115 si sono attivati per un altro incendio di sterpaglie, sempre domenica pomeriggio.

Condividi questo articolo su