Tornano a Spoleto le riprese di Don Matteo, la fortunata fiction Rai giunta alla 13esima edizione, serie campione di ascolti prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con RaiFiction, format di successo tutto italiano andato in onda la prima volta il 7 gennaio 2000 su Rai1. Da lunedì 22 novembre fino all’11 dicembre ci sarà a Spoleto il terzo blocco di riprese. Tornano quindi Raoul Bova, che ha sostituito Terence Hill nell’ultima edizione.

