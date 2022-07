Spoleto, vuole lasciare la casa di cura e dà in escandescenza

Curioso intervento per la polizia di Stato di Spoleto in una casa di cura. La Volante si è attivata dopo che un paziente della struttura, in preda ad uno stato di agitazione, era andato in escandescenza perché voleva andare via. La situazione è poi tornata alla calma.

In difficoltà

L’uomo stava mettendo in difficoltà il personale dipendente della struttura. La coordinatrice ha spiegato alla polizia che era solo e con gravi problemi di salute: gli agenti hanno parlato con l’anziano, invitandolo a rimanere nella casa di cura perché il personale specializzato si sarebbe occupato di lui. ‘Patto’ chiuso e ritorno in camera.