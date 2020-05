Polo paddle Maratta: via libera in Cds a Terni

Non un documento che consente di iniziare i lavori, ma comunque rilevante ai fini della realizzazione delle opere previste. La direzione pianificazione territoriale ed edilizia privata del Comune di Terni ha firmato la chiusura la conferenza di servizi decisoria per il progetto di stampo sportivo che coinvolge l’area di Maratta Bassa, a pochi passi dal parco Chico Mendes.

C’è il via libera

Si tratta della creazione di quattro campi da paddle e dell’adeguamento della struttura esistente per attività ricreativa e di ristorazione. La richiesta della società proponente, la Fae Immobiliare (proprietaria dell’area in questione), per l’avvio del procedimento era scattato il 31 marzo e poco dopo c’è stata l’indizione della conferenza di servizi per raccogliere i pareri dei soggetti coinvolti: il servizio risorse idriche e rischio idraulico della Regione e la direzione ambiente del Comune per l’impatto acustico. In entrambi i casi è arrivato il ‘sì’ con prescrizioni da rispettare. L’ultimo step per avere l’autorizzazione unica per l’avvio dei lavori è l’invio della documentazione riguardante l’accettazione delle condizioni poste e il classico pagamento alla tesoreria comunale.