Sarebbero almeno tre gli incidenti stradali avveuti uno dietro l’altro, nel primo pomeriggio di lunedì, lungo la strada statale 75 Centrale Umbra all’altezza di Rivotorto di Assisi. Il primo, il tamponamento di un’autovettura da parte di una bisarca che si è poi ribaltata in una strada adiacente, ha causato il ferimento di tre persone: due sono state trasportate in ‘codice giallo’ all’ospedale Usl2 di Foligno ed una – una donna – in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia con l’elisoccorso Nibbio. Lungo lo stesso tratto stradale, in un raggio di non più di 500 metri, si sono poi verificati altri due incidenti – forse con la complicità di distrazioni legate al primo sinistro – che hanno causato a loro volta danni e feriti, sembra non gravi. Sul posto, oltre ai sanitari, operano i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Stradale. Significativi i disagi per la viabilità. In aggiornamento