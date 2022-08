Stadio-clinica Ternana, verifica Via parcheggi: sabato 3 settembre ‘scadenza’ osservazioni

di S.F.

La verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale per i 1.262 parcheggi dell’opera pubblica. Tra i diversi iter in corso – ormai è quasi superfluo ribadire che lo scoglio principale è l’aspetto sanitario per autorizzazion/accredimentato/convenzionamento dei 100 posti letto su 203 complessivi richiesti da via della Bardesca – per la più che complessa procedura avviata dalla Ternana per il progetto stadio-clinica c’è quella legata alla sosta dei veicoli: ci saranno ancora da attendere un paio di settimane per conoscere l’esito che, almeno in questo caso, salvo sorprese sarà positivo.

Le osservazioni

Il termine ultimo per presentare le osservazioni alla Regione Umbria è fissato al 3 settembre. Da ricordare che l’iter occorre per valutare se il progetto di opere ed impianti possono avere impatti negativi sull’ambiente: il materiale, come noto, è stato inviato a tutti gli enti interessati che avranno ancora due settimane per farsi avanti. Dopodiché il dirigente regionale – se tutto fila liscio – firmerà la specifica determinazione. In tutto ciò l’attesa principale resta per due eventi: la seconda seduta della conferenza di servizi regionale (settembre) e l’esito del parere da quasi 40 mila euro chiesto dalla direzione sanità all’università Cattolica del Sacro Cuore.