Stadium coniuga lo sport alla beneficenza

Pubbliredazionale

Da ‘Stadium – Piscine dello Stadio Terni’ parte il progetto professionale e completo ‘Homefitness 2.0 – Charity’. Una nuova possibilità di allenamento da casa con i trainer, scegliendo le attività che si preferiscono, unendo la solidarietà perché buona parte dei proventi verrà devoluta in beneficenza per assistere gli ospedali nell’emergenza Covid-19.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Per allenarsi con il personal trainer scelto si dovrà scaricare l’applicazione ‘Zoom meetings’ e registrarsi. Grazie a questa applicazione si potrà seguire in diretta l’allenamento del trainer da pc, tablet o smartphone. Per scegliere il trainer e la lezione da seguire comodamente da casa, basterà consultare il planning, in cui sono indicati giorni e orari di tutti i corsi, scaricabile dal sito internet di Stadium. Insieme al planning, nel sito internet, sono indicati anche i dati di pagamento: basterà fare un bonifico bancario o pagare con un bollettino postale, inviare il tutto via mail a Stadium e attendere di ricevere – sempre via mail – i link delle lezioni del trainer scelto. Il costo di ogni lezione è di 3 euro e il pagamento dovrà essere quadrisettimanale. È disponibile anche il comodato d’uso di una bike o di un tappeto per seguire i corsi di ‘cycling’ o ‘striding’.