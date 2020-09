Stalkerizza l’ex e spintona agente di polizia: arrestato

Era già stato ammonito ad agosto per il suo comportamento nei confronti dell’ex, un 43enne, e la polizia di Stato di Assisi è stata costretta ad intervenire per bloccare una situazione particolare. A finire in manette per stalking e resistenza a pubblico ufficiale è un 32enne che continuava con i suoi atti molesti.

L’arresto

L’uomo ha proseguito nelle sue condotte fino a quando nei giorni scorsi si è presentato sotto l’abitazione dei genitori dell’ex, a Bastia Umbra, iniziano a suonare il campanello. Gli agenti sono arrivati sul posto e gli hanno chiesto di mostrare i documenti, nonché smettere nella sua condotta: nulla da fare, è andato avanti nel suonare. Non solo: ha spintonato uno degli operatori – ha riportato lieve contusioni – di polizia intervenuti. Al termine di una breve colluttazione è stato bloccato e arrestato. In seguito l’udienza di convalida e la disposizione della misura cautelare.