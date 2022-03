Perseguita la compagna pure dai domiciliari, arrestato un trentenne di Todi

Lesioni, minaccia aggravata, atti persecutori, evasione e sequestro di persona. Con queste accuse, un 30enne di Todi è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Todi, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto.

Comportamenti aggressivi e violenti

L’uomo è ritenuto responsabile di una serie di comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della ex compagna che, dopo l’ennesimo episodio, si era rivolta ai carabinieri per denunciarlo. Le immediate delicate e riservate indagini hanno evidenziato un quadro di riscontro a quanto denunciato dalla vittima.

Messo ai domiciliari, è evaso per raggiungere la donna

Così l’uomo è stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari, ma non demordeva ed è evaso, raggiungendo la donna in strada. Le ha tolto la borsa per costringerla a seguirlo presso la sua abitazione. Insomma, voleva trascorrere il periodo ai domiciliari insieme a lei, che lo aveva denunciato. A questo punto, è arrivata la decisione dell’autorità giudiziaria. La custodia cautelare in carcere è ora al vaglio del Giudice per le indagini preliminari.