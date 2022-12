Stefano Tacconi e la buona notizia: «Papà inizia a camminare, emozione unica»

Una bella notizia in casa Tacconi. A distanza di otto mesi dal ricovero in emergenza per un’emorragia cerebrale – aneurisma, Stefano Tacconi ha ripreso a camminare: lo annuncia il figlio dell’ex portiere perugino di Juventus e nazionale italiana, Andrea. «Un’emozione unica». Tacconi, 65 anni compiuti lo scorso 13 maggio, si è sentito male in primavera durante un evento benefico ad Asti e per diverse settimane è stato curato all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, in Piemonte.

