Tacconi, l’emozione del figlio per i «primi passetti» post emorragia cerebrale

Un momento atteso a lungo e che è finalmente arrivato a poco più due mesi dall’emorragia cerebrale accusata il 23 aprile durante un evento benefico ad Asti. Buone notizie per l’ex calciatore – spiccano gli anni alla Juventus – di Perugia Stefano Tacconi: è il figlio Andrea, così come avvenuto il mese scorso, ad aggiornare il quadro della situazione in merito alle condizioni del padre. «Oggi con l’aiuto dei fisioterapisti papà ha fatto i primi passetti, un’emozione indescrivibile», il breve messaggio social del giovane. Con foto che ritrae le due mani che si toccano. Tacconi, 65 anni compiuti da poco, si trova all’istituto Borsalino nella città piemontese per il percorso di cure.

