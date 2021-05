Sterpaglie a fuoco a Ferro di Cavallo: superstrada bloccata

Quando è partito l’allarme e si è vista levarsi una colonna di fumo dalla superstrada Perugia-Bettolle, si temeva l’ennesimo caso di incendio ad autovettura alimentata a Gpl, come quello che nel pomeriggio di lunedì ha bloccato la E45 nel nord dell’Umbria. Invece per fortuna si trattava solo di sterpaglie.

Intervento a Ferro di Cavallo

L’incendio si è sviluppato all’altezza dell’ultima galleria in uscita da Perugia, nei pressi dello svincolo di Ferro di Cavallo. Sul posto è intervenuta la partenza dei vigili del fuoco dalla centrale di Perugia. Forti rallentamenti fra l’altro in ora di punta, sia per la presenza dei mezzi sia per i disagi provocati dal fumo, sia anche per l’istintiva curiosità di chi transitava sulla corsia opposta (che sarebbe sempre da evitare).

Incendio sterpaglie… si può?

Ricordiamo che, per quanto consentito in alcune circostanze, è sempre sconsigliato dare fuoco a residui di potatura all’interno del proprio campo: i fumi, oltre a causare disagio ai vicini, possono – come in questo caso – provocare limitazioni alla visibilità.