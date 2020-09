Stifone e degrado: i rifiuti sono ‘stanziali’

Il contesto di abbandono è il punto di partenza e la vegetazione che avvolge la fermata del bus, lungo la via Ortana, ne è un esempio. Non l’unico, visto che la lamentela che giunge da Stifone – frazione di Narni nota anche per la capacità di attrarre turisti lungo il corso del Nera fra gole e ‘mole’ – punta soprattutto il dito contro lo stato di alcune strade e del parcheggio del paese. Pieno di rifiuti ovunque, il cui accesso dissestato rischia di causare danni ai veicoli, in un quadro di degrado avvilente. Non l’unico problema, che potrebbe essere risolto con una rapida pulizia, ma certo uno di quelli più sentiti dai residenti. Lo stesso vale per il verde pubblico e la vegetazione. «Non servirebbe chissà che – lamentano – ma un po’ di cura in più. In fondo ci siamo anche noi».

