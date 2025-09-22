‘Storia e caduti della polizia Locale d’Italia’: questo il titolo del libro nato dal progetto editoriale ‘firmato’ dall’Osservatorio per la polizia Locale e da ‘Fuori Coro’, realtà rappresentate in Umbria dal capitano Francesco Castellani, comandante della polizia Locale di Amelia. Un volume che contiene non solo la storia della polizia Locale in Italia e nel mondo, dalle origini ai giorni nostri, ma anche il ricordo dei tanti agenti venuti a mancare per cause di servizio.

I proventi del libro sono destinati al fondo, appositamente costituito, per sostenere «i familiari dei caduti, i colleghi rimasti vittime di gravi infortuni sul lavoro e di fenomeni legati allo stress da lavoro correlato». Dal capitano Castellani giunge «un sentito e doveroso ringraziamento alle associazioni che ci hanno concesso lo spazio per presentare l’iniziativa, ospitatandoci nelle rispettive sessioni formative in occasione del 44° convegno di polizia Locale tenutosi a Riccione dal 18 al 20 settembre: ANCUPM, A-PL, UPLI, IPA, CIRCOLO DEI 13, PASSIAMO, ANVU e la UIL FPL». Il libro può essere acquistato inquadrando il QR-CODE (qui in basso l’immagine) e collegandosi direttamente con la casa editrice ‘Algra Srls’, così come attraverso il MEPA che gli enti pubblici possono utilizzare per gli acquisti.