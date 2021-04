Street art Terni, idea eco-graffiti con muschio e fango

Terni e la street art, si prova a spingere. Non solo con il concorso di idee – ci sono già i vincitori – di fine 2020 per la selezione di quattro murales decorativi, ma anche con un qualcosa di più particolare: eco-graffiti da progettare e realizzare con il coinvolgimento dei residenti dell’area ex Gruber. È uno dei vari programmi indicati – sezione giovani – nel Documento unico di programmazione 2021-2023.

Eco-graffiti, guerrilla gardening e San Valentino

Si tratta della realizzazione di eco-graffiti con materiali sostenibili e green. Quali? Muschio o fango. «I laboratori – viene specificato – saranno accompagnati da azioni di yarn bombing e guerrilla gardening». Non solo, spunta anche l’idea legata a San Valentino: «Inserimento di un piano di murales sulla vita del santo Patrono». E a chiudere il cerchio in questo ambito una serie di incontri di progettazione per un festival a Terni di graffiti ed arti di strada.

Contenimento degrado

Tra le motivazioni esposte per il programma c’è il coinvolgimento di artisti locali e associazioni nella cura della città, il contenimento del degrado in alcune zone di Terni e l’aumento del «benessere sociale dei giovani e dei cittadini in generale». Si passa poi alle risorse strumentali: vengono indicate superfici orizzontali e verticali nelle aree di via dell’Argine, l’area ex Gruber, largo Cairoli, parco Rosselli (in attesa di bonifica) e viale Brin. Il tutto grazie all’aiuto dei vincitori del concorso, volontari delle associazioni, residenti, volontari civici e tirocinanti.