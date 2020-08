Nuovo incidente lungo la Flaminia tra Spoleto e Terni, all’altezza dell’abitato di Strettura. Un camion con all’interno due persone – sono uscite autonomamente e non hanno subito conseguenze serie – diretto verso sud si è ribaltato intorno alle 8, finendo su un fianco: per il recupero – utilizzate delle autogru, in precedenza è stata svuotata la cella frigorifera – sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia. Sul posto anche la polizia Stradale.

Condividi questo articolo su