Stroncone, problemi per l’unica edicola del borgo. Questione di consegne

L’sos arriva da uno dei più bei borghi del Ternano, Stroncone. E riguarda un’attività in sofferenza su tutto – umbriaOn più volte si è occupata del tema a causa delle numerose cessazioni – il territorio nazionale, le edicole: l’unica presente nel piccolo comune è a rischio.

Il problema

In realtà l’attività prevalente del locale è legata alla tabaccheria, ma in ogni caso l’edicola riveste un ruolo fondamentale essendo l’unica del territorio. Nelle ultime settimane qualcosa non sta andando come dovrebbe: «Purtroppo – viene sottolineato in merito – di recente sia i quotidiani che le riviste ci arrivano intorno alle 9.45/10 perché Stroncone è diventato l’ultimo luogo del ‘giro’». Di chi? Da tempo sono in corso interlocuzioni con l’agenzia di distribuzione (non è del posto) che si occupa delle consegne: «Ci era stato detto che sarebbe stato un periodo provvisorio, invece nulla cambia e per noi è un disagio perché registriamo una perdita economica e ovviamente di persone. È una questione organizzativa, ci è stato detto che cercheranno di migliorare la situazione». Del tema è stato informato anche il sindaco Giuseppe Malvetani. «Si dice di far rivivere i piccoli centri, invece si chiude la banca e in questa fase c’è a rischio anche l’unica edicola». L’auspicio di tutti è che la ‘crisi’ possa rientrare.