«Finora le attività della zona erano sempre state strettamente stagionali, o quasi. Ora dopo una bella estate, la prima per noi, puntiamo a dare continuità tutto l’anno. Restando aperti, dal prossimo autunno, anche il venerdì e il sabato e la domenica a pranzo. Questo posto è affascinante, i turisti ci sono, e vogliamo che cresca sempre di più».

A parlare è Alessio Amadei che insieme a Giulia Anderlini, il 30 maggio scorso ha aperto ‘Arké ai Prati’, bar, ristorante e pizzeria sorto negli spazi dell’ex ‘I tre camini’, ai Prati di Stroncone. Alessio proviene proprio da quest’ultima esperienza, mentre Giulia viene da un impegno di circa dieci anni in un noto locale ternano. «Crediamo nei Prati di Stroncone e crediamo in ciò che stiamo facendo – spiega Amadei -. I riscontri dall’apertura sono stati molto positivi. Il meteo a volte ci ha un po’ penalizzati ma, tracciando un bilancio generale, non possiamo che essere contenti e la clientela ce lo ha sempre confermato».

L’area turistica dei Prati «è fatta sì di scampagnate e pin-nic, ma anche di un turismo che segue i percorsi francescani – Greccio è meta raggiungibile attraverso sentieri affascinanti – e che vuole anche praticare sport, equitazione, andare in bici. Il potenziale c’è e speriamo che in futuro seguano altre iniziative volte a valorizzare questa bella parte del Ternano. Ad esempio non sarebbe male creare un punto di noleggio biciclette o promuovere e far nascere specifici eventi e iniziative per incentivare ancora di più turismo e sviluppo. Noi ci siamo e vogliamo essere punto di riferimento».