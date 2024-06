Tutto pronto a Stroncone per la nuova edizione del ‘Weekend del Castellano’, in programma in piazza della Libertà sabato 22, domenica 23, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno. Il borgo si animerà a suon di ruzzole, musica e dj set. In campo per l’organizzazione c’è la contrada Castello con il patrocinio del Comune.

