Dopo i coniugi anziani impantanati con l’auto lunedì pomeriggio nella zona delle Cimitelle, tratti in salvo dai vigili del fuoco, altro intervento simile – martedì mattina e sempre a Stroncone, zona Prati – per due cercatori di funghi che avevano perso l’orientamento Anche in questo caso i vigili del fuoco, con il supporto dei carabinieri, si sono attivati per raggiungere i due dispersi, individuati grazie alle coordinate che gli stessi sono riusciti ad inviare alla centrale operativa del 115.

