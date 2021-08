Intervento dei vigili del fuoco di Terni con due squadre, nella notte fra martedì e mercoledì a Stroncone, in vocabolo Cerreta, per un incendio di sterpaglie scoppiato a ridosso di alcune abitazioni. Oltre a domarlo, gli uomini del 115 sono stati impegnati anche nel presidiare le case in questione – comunque non coinvolte dal rogo – per evitare conseguenze e danni peggiori rispetto a quelli comunque causati dalle fiamme alla vegetazione della zona.

Condividi questo articolo su