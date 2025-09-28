Tensione a Stroncone per una questione legata al ricevimento della posta. Il problema? I ritardi e le problematiche che ne conseguono. A segnalarno è un cittadino del territorio.

Il residente parla di un disservizio che ormai va avanti da diversi mesi: «Sono venuto a conoscenza del problema in quanto, per conto dei miei genitori anziani, mi trovo a ‘correre’ da tempo dietro ai fornitori delle loro utenze, che ad ogni scadenza sollecitano pagamenti ormai scaduti e non ricevuti. Quando arrivano – se arrivano – le bollette vengono infatti consegnate dopo anche settimane dalla scadenza».

L’uomo ha contattato il punto a Terni di una nota società per l’energia: «Mi è stato detto che nella loro sede è un viavai continuo di gente che ha ricevuto solleciti di pagamenti scaduti, per farsele ristampare sul posto, un po’ da tutte le aree della città di Terni e zono limitrofe. Chi ha già provato a segnalare – sottolinea – il disservizio facendo regolare reclamo attraverso i canali di Poste, ha sempre ricevuto come risposta che non rappresenta una criticità. Prima o poi qualcuno si dovrà pure pagare penali per ritardato pagamento». Con tutti i guai del caso.