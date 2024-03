Stroncone riscopre un’area in abbandono da secoli – Fotogallery

Un’area completamente abbandonata da secoli che torna ad avere vita. È stato inaugurato nella tarda mattinata di domenica il percorso delle antiche mura castellane a Stroncone: l’intervento, avviato nei primi mesi del 2022, ha comportato un investimento complessivo di poco superiore al milione di euro grazie al contributo della Regione e della fondazione Carit. La zona finora era del tutto inaccessibile sul lato a monte per via delle parti ammalorate e della vegetazione. «Un’opera dalle forti valenze culturali e storiche che cambia per sempre il volto del nostro bel centro storico», la gioia del sindaco Giuseppe Malvetani. Di seguito le immagini. Protagonisti anche l’assessore regionale al turismo Paola Agabiti, il collega Enrico Melasecche, il presidente della fondazione Carit Luigi Carlini, l’intera giunta comunale del borgo ternano, progettisti ed oltre 150 persone.

