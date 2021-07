Stroncone, via di casa dopo la lite: rintracciata 58enne

Mattinata di apprensione, a Santa Lucia di Stroncone (Terni), per una donna di 58 anni che sabato mattina – dopo una discussione in famiglia – aveva fatto perdere le proprie tracce. Temendo che potesse mettere in atto gesti estremi, la segnalazione e quindi le ricerche sono partite subito. In campo i vigili del fuoco di Terni, il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria (Sasu) ed i carabinieri di Stroncone. Fortunatamente la donna è stata rintracciata, sana e salva, nella tarda mattinata. Si trovava in una zona boschiva non distante dalla sua abitazione di residenza.

Vigili del fuoco

Sull’accaduto, i vigili del fuoco di Terni hanno diffuso una nota: «La donna è stata ritrovata dal marito, in stato confusionale ma in buone condizioni. Al lavoro anche una squadra del 115 di Terni coordinata dal nucleo Tas del comando con un Ucl, posto di comando avanzato da dove il personale Tas dava disposizioni oltre alla mappa dell’area di ricerca». Presente anche il 118 per la necessaria assistenza alla donna.

Carabinieri

Anche l’Arma dei carabinieri ha diffuso una nota sull’accaduto: «Questa mattina (sabato, ndR) a Stroncone, i militari della locale stazione e della Compagnia di Terni, unitamente alla Protezione civile ed al Sasu, sono stati impegnati per le ricerche di una donna 58enne italiana che verso le 6 si era allontanata dalla propria abitazione lasciando cellulare ed effetti personali. Il marito ha dato l’allarme dopo poche ore, in quanto la moglie è in stato depressivo e temeva potesse fare qualche gesto estremo. Dopo poche ore la donna è stata ritrovata nella macchia nei pressi della sua abitazione in stato confusionale ma in buona salute».