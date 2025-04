Brillante terzo posto nella competizione a squadre per l’avvocato ternano Francesco Mattiangeli al Major FISTF di calcio da tavolo di Palma di Maiorca, che si è svolto il 26 e 27 aprile scorsi. Il team dei Bologna Tigers (11° del World Ranking) composto dallo stesso Mattiangeli, da David Gonzales, Gerardo Patruno, Francesco Quattrini e Sergio Ramos – con il presidente Marinucci – è giunto fino alle semifinali dove si è arreso ai maltesi del Bormla per 1 a 0. Buona la prova di Francesco Mattiangeli anche nell’individuale veteran (è attualmente il numero 11 del mondo) dove, dopo un percorso netto, si è fermato agli ottavi di finale, eliminato dall’italiano Canicchio ai tiri piazzati. Ben 21 le squadre presenti al torneo, provenienti da Spagna, Italia, Francia, Malta, e Usa, per un totale di circa 150 partecipanti. Sempre in tema di calcio da tavolo, bel weekend anche per l’altro ternano Federico Mattiangeli, fratello di Francesco, che a Massaroma (Lucca) ha centrato la promozione in serie C con la sua squadra, i Vipers Rieti, dopo un’appassionante finale contro il Sombrero San Miniato.

