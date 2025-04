Sarà Marco Perotti di Terni a rappresentare la società umbra del Todi Calcio nel campionato di calcio da tavolo e Subbuteo tradizionale organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, in collaborazione con le società calcistiche italiane e la Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (Fisct). Si tratta della prima edizione di un campionato che vedrà protagoniste oltre 80 società di calcio italiane, suddivise in due raggruppamenti territoriali (centro-nord e centro-sud). I rappresentanti, per le discipline del calcio da tavolo e del Subbuteo tradizionale, sono stati ingaggiati dalle squadre di calcio aderenti, tra i tesserati Fisct.

La fase preliminare del torneo si disputerà il 4 maggio a Reggio Emilia per il centro-nord e il 18 maggio a Napoli per il centro-sud, dove giocherà anche il Todi. Al termine delle fasi preliminari, accederanno alla fase finale, in programma il 22 giugno a genova, gli 8 migliori giocatori per ciascuna disciplina: 4 provenienti dal centro-nord e 4 dal centro-sud. «Il 18 maggio a Napoli – afferma Perotti – darò il massimo per conquistare l’accesso alla fase finale di Genova. Sono molto felice di rappresentare il Todi Calcio, Todi è una città importante per l’Umbria, conosciuta in tutto il mondo per la sua storia».