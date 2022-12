Südtirol-Ternana 0-0: un pareggio che non ‘scalda’ ma fa comodo

di Gianni Giardinieri

Le premesse meteorologiche erano terribili: neve, freddo e vento. Si è giocato invece con una temperatura ‘freddina’, ma accettabile, intorno ai 6°, ed un sole che ha scaldato i 281 tifosi rossoverdi al seguito delle Fere in quel di Bolzano.

Primo tempo

Pronti via e subito chiara la disposizione in campo delle due squadre: Ternana con il 4-3-1-2, Sud Tirol con un più coperto, ma non meno propositivo, 4-4-2. In casa rossoverde Andreazzoli cambia i due terzini, proponendo Defendi a destra e Martella a sinistra. Coulibaly dall’inizio come interno destro di centrocampo a cercare incursioni in area avversaria. Per il resto stesse scelte di quelle fatte con il Cagliari. Bisoli invece lascia Casiraghi alto a sinistra e ripropone il duo Mazzocchi-Odogwu coppia d’attacco. L’inizio è morbido, ma già al 6° Coulibaly riceve il cartellino giallo per un inutile fallo di gioco. Al 14° il senegalese, dopo una bella azione tutta di prima, calcia piano da posizione centrale poco dentro l’area di rigore. La costruzione è ottima, la finalizzazione mediocre. Doppio cambio per il Sud Tirol per gli infortuni di De Col (dal 13° Rover) e Davi (dal 19° Berra) e grande occasione al 20°, con Casiraghi che fa il paio all’occasione sprecata da Coulibaly, calciando alto da posizione centrale. Al 28° grande occasione della formazione rossoverde: la giocata porta il “marchio di fabbrica” del credo di Andreazzoli, con Falletti che chiude un “dai e vai” con Partipilo e solo davanti a Poluzzi non riesce ad angolare, sparando addosso all’estremo difensore bolzanino. La Ternana fa la partita, sfruttando anche la superiorità numerica a centrocampo, contro un Sud Tirol che invece cerca la ripartenza veloce sfruttando i raddoppi sulle corsie esterne. Il primo tempo si chiude con un’altra grande occasione rossoverde: al 48° Partipilo, su cross di Martella, colpisce di testa ma Poluzzi si esibisce in una ottima e difficile parata.

Secondo tempo

Si ricomincia con un cambio a sorpresa: Paghera per Falletti (da capire se per scelta tecnica o problema fisico del folletto rossoverde). Non cambia però molto il sistema di gioco di mister Andreazzoli, che abbassa Di Tacchio lasciando Paghera a giocare tra le linee. Al 55° episodio favorevole alla formazione rossoverde: Coulibaly, già ammonito, commette un “placcaggio” su Casiraghi. Il secondo giallo sembrava evidente, con conseguente espulsione per somma di ammonizioni ma l’arbitro Marcenaro decide di fischiare il solo fallo, graziando il centrocampista rossoverde. Andreazzoli capisce la malparata e lo sostituisce con Cassata. Non succede praticamente nulla fino al 79°, quando su una ripartenza del Sud Tirol Mazzocchi chiama Iannarilli ad una difficile parata. Estremo rossoverde che si ripete sull’ex rossoverde all’ 84°, sventando in angolo dopo un errore in controllo di Di Tacchio. Non succede più niente fino al termine, con un pareggio finale che permette al Sud Tirol di dimenticare la sconfitta di Genoa e alla Ternana di allungare la mini striscia positiva.