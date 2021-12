Super green pass da lunedì: tutte le regole per zona

Ci siamo. Poco meno di una settimana e via libera all’applicazione del super green pass a partire da lunedì 6 dicembre. Con contestuale modifiche delle regole attuali: in un articolo de Il Corriere della Sera a firma Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini c’è il riepilogo di tutto ciò che accadrà nelle varie zone.

IL DECRETO PER IL SUPER GREEN PASS

Green pass rafforzato: zona bianca

Come già noto il super green pass avrà validità 9 mesi dall’ultima somministrazione del vaccino e comporterà una differenziazione tra regole tra chi e vaccinato (o guarito) e chi non lo ha fatto. In estrema sintesi – ricorda il Corriere – in zona bianca le attività sono tutte aperte senza limitazione degli spostamenti, mentre l’obbligo delle mascherine – a meno che i singoli sindaci non le impongano anche all’aperto – resta per gli ambienti al chiuso. Il green pass ‘classico’ rimane per prendere i mezzi pubblici, andare in palestra, andare negli alberghi, prendere l’aereo, impianti da sci e ristoranti, anche all’aperto. Quello ‘rafforzato’ occorrerà per i ristoranti al chiuso, cinema, teatri, andare allo stadio, partecipare a feste/cerimonie pubbliche e discoteche.

Zona gialla e arancione dal 6 dicembre

In questo caso obbligo di mascherine all’aperto e nei ristoranti al chiusi si potrà stare al massimo in quattro persone. I possessori del super green bass potranno invece stare al ristorante al chiuso senza limiti di persone al tavolo e andare in discoteca. Per quel che concerne la zona arancione non si potrà uscire dal comune di residenza fatta eccezione per motivi di lavoro, necessità o urgenza (cosa che non vale per chi avrà il super green pass); le attività restano aperte ma per quelle per cui era prevista la chiusura – pre entrata in vigore del decreto – c’è il via libera solo per i vaccinati o i guariti. Con il green pass ‘classico’ non si potrà andare al ristorante, solo cibo da asporto. Con super green pass si potrà invece andare a bar e ristorante, palestra e piscine al chiuso, muoversi anche fuori dalla propria regione, andare al cinema o al teatro, entrare a fiere e convegni, parchi di divertimento e terme.

Zona rossa

In questo caso non si potrà uscire dal comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità e urgenza. Bar e ristoranti chiusi (solo asporto o consegna a domicilio), negozi non aperti ad esclusione di supermercati, edicole, tabaccherie, farmacie e tutti quelli con codice Ateco consentito. In questo caso i divieti valgono anche per coloro che hanno il super green pass.