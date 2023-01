Superbike, Petrucci al debutto nei test di Jerez de la Frontera

Si inizia a fare sul serio e per Danilo Petrucci è tempo di debutto nella top class delle derivate. Il 32enne ternano è pronto per l’esordio in sella alla V4 2022 e 2023 del Barni Racing Team Ducati: l’appuntamento è sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera. La nuova avventura del 9 proseguirà in Portogallo, a Portimão, dove ci saranno ulteriori prove in vista della gara mondiale numero uno in programma nell’ultimo weekend di febbraio in Australia: tra i maggiori contender del pilota di Terni ci sono il campione in carica Álvaro Bautista (anche lui in Ducati), Scott Redding, Toprak Razgatlıoğlu, Remy Gardner e Jonathan Rea.

