Terni, Danilo Petrucci pronto per il mondiale Superbike in Ducati

L’indiscrezione arriva dal portale gpone.com e riguarda una novità per Danilo Petrucci. Per lui, reduce da un’ottima stagione al MotoAmerica negli Stati Uniti, è in arrivo il debutto assoluto nel mondiale Superbike: per lui sarebbe in arrivo la firma sul contratto con la Ducati del team Barni.

PETRUCCI TORNA A SFIDARE ROSSI

Il debutto

Il 32enne ternano è pronto ad apporre la firma per poter guidare la Ducati Panigale V4 della squadra guidata da Marco Barnàbo. Per lui dunque c’è dietro l’angolo l’ennesima avventura a due ruote: di recente Petrux ha corso con successo nella Dakar e, come detto, nel MotoAmerica. L’ultimo mondiale Superbike se lo è aggiudicato una vecchia conoscenza del 9, lo spagnolo Álvaro Bautista. Il primo round 2023 è in programma a Phillip Island, in Australia, tra il 24 ed il 26 febbraio.