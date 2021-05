Superbonus 110%, due webinar per approfondire il tema

Due webinar sulla tematica del ‘Superbonus 110%’, organizzati da associazioni di categoria – Ance Umbria e Confartigianato Umbria – insieme alla Cassa di Risparmio di Orvieto. Sono in programma mercoledì 19 e giovedì 20 maggio, con lo scopo di presentare le soluzioni a supporto dei progetti di riqualificazione/ristrutturazione collegati alle recenti agevolazioni fiscali. Particolare attenzione verrà destinata anche al tema della sostenibilità ambientale.

Mercoledì

La prima webinar – in campo Ance e CR Orvieto – si terrà mercoledì dalle ore 11. Si potrà partecipare attraverso il seguente link Zoom (https://zoom.us/j/94912717503?pwd=Y0JKd1prSG45OGVOc0tURnlNU1JYdz09). Sono previsti gli interventi di Stefano Pallotta (presidente Ance Umbria), Emanuele Stefano Carbonelli (direttore generale CR Orvieto), Massimo Cardarelli (responsabile servizio crediti CR Orvieto), Antonello Cozza e Marta Ficca (KPMG) e Pasquale Serlenga (Protos Engineering).

Giovedì

La seconda webinar – organizzata da Confartigianato e CR Orvieto – è in programma giovedì 20 maggio dalle ore 17. Per ricevede le credenziali per accedere, è possibile contattare i seguenti recapiti: [email protected] – 0744.613311. Interverranno Mauro Franceschini (presidente Confartigianato Terni), Giorgio Buini (vice presidente vicario Confartigianato Perugia), Michele Medori (responsabile Confartigianato Fidi Umbria Orientale Soc.Coop.), Emanuele Stefano Carbonelli (direttore generale CR Orvieto), Massimo Cardarelli (responsabile servizio crediti CR Orvieto), Antonello Cozza e Marta Ficca (KPMG), Massimo La Rana (Protos Engineering), Bruno Panieri (direttore politiche economiche Confartigianato Imprese) e Umberto Alunni (presidente Confartigianato Fidi Umbria Orientale Soc.Coop.).

L’impegno di CR Orvieto

«In relazione alle recenti opportunità previste a supporto dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione immobiliare, la Cassa di Risparmio di Orvieto SpA ha lanciato una proposizione innovativa finalizzata a sostenere l’intervento dello Stato che vede le banche, per la prima volta quali cessionari di crediti fiscali, nel ruolo di ‘motore’ del rilancio dell’economia anche in un’ottica responsabile e sostenibile nei confronti dei temi ambientali. CR Orvieto ha infatti strutturato un modello di servizio integrato a supporto di tali misure, grazie a recenti partnership siglate con primari player per le tematiche connesse di natura tecnica e fiscale, in grado sia di poter gestire le operazioni finanziarie sulla base di ogni eventuale esigenza sia di poter ‘accompagnare’ la clientela in tutte le fasi dell’intervento».