Superbonus 110%: puntata dedicata di ‘Nero su Bianco’

Superbonus 110% nel 2024: quali sono le agevolazioni fiscali dopo le modifiche? Questo il titolo della trasmissione ‘Nero Su Bianco’ condotta dal giornalista Laurent De Bai e in onda martedì 5 marzo alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre, streaming su www.umbriapiu.it). Superbonus al 70% nel 2024: cosa cambia e quali sono le altre agevolazioni fiscali? L’ecobonus per i condomini prevede uno sgravio del 70% e riguarda una spesa massima di 40 mila euro per l’isolamento termico delle parti comuni. Spinta bipartisan per rilanciare la proroga del superbonus. La novità emerge dal fascicolo degli emendamenti al decreto salva-spese di fine anno. In studio ci saranno Stefano Pastorelli (consigliere regionale Lega), Michele Bettarelli (consigliere regionale Pd), Laerte Grimani (presidente Coop Umbria Casa e Rete Cooperativa 110) e Andrea Orazi (commercialista). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando al numero WhatsApp 370.3036809.

