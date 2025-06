La fortuna fa tappa in Umbria e, in particolare, a Terni. Nell’ultima estrazione del SuperEnalotto è stato infatti centrato un ‘5’ da ben 26.324,89 euro. La giocata vincente è stata effettuata presso la Tabaccheria Tempobono in corso del Popolo. Agipronews evidenzia come l’Umbria continui a essere una delle regioni protagoniste della fortuna legata al celebre concorso a premi nazionale.

L’ultimo ‘6’, del valore di 35,4 milioni di euro, era stato invece centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Il jackpot continua a salire e, per la prossima estrazione in programma martedì 24 giugno, toccherà quota 17,8 milioni di euro.

Intanto, a Terni, qualcuno ha già avuto modo di festeggiare un colpo fortunato che, seppur lontano dal massimo premio, rappresenta comunque un bel gruzzolo.