Un periodo decisamente fortunato in un Umbria per il SuperEnalotto. Dopo le vincite di Gualdo Tadino e Deruta, ora tocca a Terni: nell’ultimo concorso è stato centrato un 5 da oltre 36 mila euro con giocata convalidata nella ricevitoria di via del Rivo 214. Nel contempo il jackpot è salito fino a quota 323,2 milioni di euro, vale a dire il record storico.

