Svolta nelle indagini sull’omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne ucciso con una coltellata – durante una rissa fra due gruppi di giovani – all’alba di sabato 18 ottobre nel parcheggio universitario di via Vanvitelli, a Perugia. Nella serata di venerdì Un 21enne è stato arrestato dalla polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Perugia su richiesta della procura della Repubblica. Il giovane – riferisce una nota della procura diretta da Raffaele Cantone – è «gravemente indiziato dell’omicidio». Alle 11 di sabato, in questura a Perugia, si terrà una conferenza stampa per sulle indagini che hanno portato all’arresto. In aggiornamento

