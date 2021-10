Tamponamento a tre nella galleria di Piscille: tante code in ingresso

Tre auto si sono scontrate all’interno della galleria piscille, la seconda in ingresso in città dopo Ponte San Giovanni. Per fortuna non ci sono gravi conseguenze per gli occupanti. Solo rallentamenti pesanti per il traffico lungo la direzione punto sul posto la polizia stradale del capoluogo per le operazioni di rito.

Inevitabilmente, con la superstrada bloccata, il traffico si è spostato sulle vie secondarie di ingresso nel capoluogo che si diramano da Balanzano e Ponte San Giovanni verso l’interno. Anche qui si sono registrate lunghe code come dimostra la foto.