Tamponi in ritardo, Perugia-Padova alle 20.30

Perugia-Padova è stata posticipata alle 20,30, con diretta su RaiSport Web. L’ufficialità è arrivata nella tarda mattinata di mercoledì dopo l’anticipazione di Marco Taccucci sul sito di UmbriaTv, emittente che trasmette le partite del Grifo. Il motivo, come anticipato dalla stessa testata nella tarda serata di martedì, sarebbe legato all’attesa dei risultati dei tamponi. C’è un supplemento di indagine su alcuni campioni biancorossi.

Caserta: «Loro forti»

«Giochiamo una partita importante, contro la prima della classe e cercheremo di fare bene. Sicuramente non è una partita decisiva ma ci teniamo a vincerla. Credo che la squadra stia facendo un percorso molto importante, dobbiamo fare di tutto per cercare di vincerla, sappiamo che affrontiamo una squadra forte, costruita per vincere il campionato, ma lo siamo anche noi e possiamo dire la nostra fino alla fine. Sono queste le partite che ti danno uno stimolo in più e che fanno crescere l’autostima. Ci teniamo a fare bella figura».

Murano ce la fa

«Vorrei rivedere la stessa voglia e determinazione che ho visto nelle ultime partite, evitando gli errori che ci sono stati a San Benedetto. Cercheremo fino alla fine di recuperare Murano, spero che non sia niente di grave, oggi lo abbiamo tenuto precauzionalmente a riposo e domattina valuteremo meglio le sue condizioni. Non voglio cambiare l’assetto tattico; se Murano non ci sarà giocherà Bianchimano che è un attaccante affidabile».

I convocati di Caserta

Portieri: Baiocco, Bocci, Fulignati. Difensori: Angella, Cancellotti, Favalli, Monaco, Rosi, Sgarbi, Tozzuolo. Centrocampisti: Burrai, Dragomir, Falzerano, Konate, Moscati, Sounas, Vanbaleghem. Attaccanti: Bianchimano, Lunghi, Melchiorri, Murano.

Mandorlini: «Perugia superiore»

«Il Perugia è la squadra con tasso tecnico superiore, è a compagine più competitiva, viene da una retrocessione immeritata, noi ci arriviamo da una partita importante, facendo risultato soffrendo, le motivazioni sono importanti, se ci battono ci prendono, ci sono tanti ex, è facile che sia una partita tosta da entrambe le parti».

Quante assenze

«Rimangono a casa Beretta, Jefferson e Vasic, siamo in 21 di movimenti più i portieri, abbiamo perso solo Vasic per una distorsione alla caviglia. Della Latta è un giocatore di sostanza. Saber, Vasic, Mandorlini e Buglio hanno lo spirito giusto, lo spirto che in questa squadra fa la differenza».

L’ex Sogliano: «Perugia la più attrezzata»

«E’ la squadra più attrezzata e mi sembra si sia calata bene anche in questa categoria. Hanno grandi individualità e in questo periodo del campionato non conta la classifica. Noi siamo felici di andare a giocare un match così importante e vogliamo portare a casa punti che si possono rivelare molto preziosi per il prosieguo della stagione. Sarà una grande partita e abbiamo molta voglia di giocarcela”.