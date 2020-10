Tamponi pit-stop a Perugia, da mercoledì cambia la postazione

Da mercoledì 14 ottobre la postazione dei tamponi drive-through del distretto perugino si sposterà da piazzale Europa a Santa Lucia, presso il parcheggio di Umbria Acque SpA (Strada Santa Lucia1/Ter).

Problemi alla viabilità

Il trasferimento, che già dalla fine di settembre la direzione della Usl Umbria 1 stava valutando per l’aumento di tamponi giornalieri da effettuare, la settimana scorsa era divenuto urgente a causa dei problemi di viabilità generati dall’elevato flusso di auto che stazionavano in fila lungo via dei Filosofi, in attesa dei test diagnostici per la ricerca del Covid.

Orari invariati

Definita la procedura per la rete di trasporto dei campioni e completati, entro martedì pomeriggio, i lavori di allestimento della segnaletica e dei due gazebo a disposizione degli operatori sanitari per l’accettazione dei tamponi, la nuova sede drive-through sarà attiva dalla mattina di mercoledì 14 ottobre con orario invariato: 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì e 8.00-13.00 il sabato.

