Terni, code sempre più lunghe per i tamponi ‘drive through’

di Federica Liberotti

Attese variabili – lunedì, a metà mattinata, c’erano anche persone in fila da due ore – per il servizio dei tamponi ‘drive through’ della Usl Umbria 2 in viale Trento, a Terni. L’ascesa dei contagi e quindi dei contatti individuati dalle singole indagini epidemiologiche dell’autorità sanitaria, hanno portato ad un incremento fisiologico delle persone che devono sottoporsi a tampone per accertare l’eventuale contagio da Covid-19.

DISAGI ACHE A PERUGIA: DECISO LO SPOSTAMENTO

A Terni ciò si riflette sul lavoro degli operatori della Usl – quattro quelli impegnati contemporaneamente, lunedì, senza il supporto dei volontari della Protezione civile per ciò che attiene la viabilità – e quindi sulla lunghezza della ‘coda’ di auto degli utenti in attesa di eseguire il test. Intorno alle ore 12, l’attesa era di circa due ore ma l’ipotesi è il tempo necessario possa ulteriormente aumentare al pari dei tamponi richiesti dalla Usl. Il servizio prosegue fino alle ore 18.30, la fila è ordinata ma, certo, la situazione operativa e lo stress, comprensibile per chi lavora e chi deve aspettare, non aiutano.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON