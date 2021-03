Condividi questo articolo su

















Sono scesi in piazza venerdì 26 marzo, lanciando l’hashtag #blocchiamolitalia, le imprese di Tni Horeca Italia, che hanno deciso di unirsi ai tassisti e ai commercianti per una manifestazione nazionale di protesta «contro le misure insufficienti messe in campo dal governo Draghi».

Le immagini sono Massimo Pompei