Taxi a Terni: via libera alle turnazioni dal 1° giugno

di S.F.

A fine febbraio il passaggio in giunta per l’attuazione dell’articolo 29 del regolamento comunale, ora la fase attuativa. Si cambia a Terni per il servizio di autonoleggio pubblico da piazza (taxi): c’è il semaforo verde per l’entrata in vigore delle turnazioni dal 1° giugno 2024, per ora fino al mese di dicembre. Motivo? «Disporre di un periodo di tempo utile per la riorganizzazione della propria attività».

MARZO 2024, TAXI A TERNI: SI CAMBIA. SALGONO LE TARIFFE

Il perché

Si tratta del secondo passaggio dopo quanto approvato lo scorso 29 febbraio. In questo caso c’è l’ok alla disciplina dettagliata degli orari e delle turnazioni per «migliorare il servizio per l’utenza e garantire una distribuzione equa dell’offerta rispetto alle esigenze dell’ambito locale». Al centro dell’attenzione ci sono i dieci titolari di licenze: il Comune ha determinato che il servizio sia svolto h24 «garantendo anche la presenza di un operatore nell’orario notturno compreso tra le ore 22 e le 6». Dove? Negli stalli in piazza Dante dove potrà essere richiesto contattando lo 0744 425294. Per i titolari c’è l’obbligo di «osservare il calendario delle turnazioni, di conservarlo a bordo dell’autovettura di servizio e di renderlo disponibile agli utenti». Firma il dirigente alla mobilità Claudio Bedini con l’ingegnere Giacomo Falcetti responsabile del procedimento. Coinvolta anche la polizia Locale per i controlli per verificare la regolarità del servizio e prevenire «eventuali fenomeni di abusivismo». L’altra postazione, come noto, si trova in piazza della Repubblica.