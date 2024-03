Taxi Terni, salgono le tariffe. Novità dal centro: a San Valentino con 13 euro

di S.F.

Taxi a Terni, tempo di novità. Per una doppia motivazione: l’adozione delle nuove tariffe «anche in conseguenza dell’adeguamento al tasso di inflazione» rilevato dall’Istat e una specifica sull’attuazione dell’articolo 29 relativo ad orari e turnazioni: il focus in quest’ultimo va sul regolamento approvato il 21 aprile del 2009. C’è anche un’introduzione per motivazioni turistiche.

IL REGOLAMENTO TAXI DEL 2009

Il motivo e gli incrementi

Tutto nasce dalla necessità di adeguare le tariffe che, di fatto, sono rimaste bloccate dall’ultima delibera di giunta risalente all’agosto 2012. Il regolamento consente di revisionarle per rapportarle all’aumento del costo della vita, come determinato dall’Istat. Bene, risultato? Il coefficiente di moltiplicazione è pari a 1,197 e di conseguenza c’è l’aumento. Su questo fronte inoltre nei mesi scorsi ci sono stati incontri tra l’amministrazione, le associazioni di categoria ed i titolari delle licenze per «migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità del predetto servizio». In tal senso il 28 novembre Confartigianato Imprese e Cna hanno inviato un documento di sintesi: «Le proposte pervenute sono state vagliate ed in parte accolte», si legge nel documento istruttorio preparato dal funzionario con elevata qualificazione della direzione mobilità Raffaele Ansuini. Gli incrementi? Il diritto fisso passa da 2,72 a 3,26 euro, il costo al chilometro da 1,57 a 1,88 euro, la corsa minima da 5,22 a 6,25 euro e la sosta oraria da 18,81 a 22,52 euro. Balzello anche per i supplementi, come ad esempio il festivo (da 1,04 a 1,24 euro).

NOVEMBRE 2018, IL CONFRONTO IN COMMISSIONE SU LICENZE E ABUSIVI

Concordate. Mirino sull’attrattività



L’aumento riguarda anche le cosiddette tariffe concordate, come la tratta centro-ospedale (da 7,31 a 8,75 euro) o stazione-acciaieria (da 8,36 a 10 euro). Su questo aspetto si registra un’introduzione: dal centro alla basilica di San Valentino il costo è di 13 euro. Doppia novità anche per le tariffe fisse per servizi extraurbani (fuori dal nucleo urbano ma all’interno del territorio comunale): dal centro agli scavi di Carsuale con 30 euro e dal centro a Collescipoli con 18 euro. Motivo? «La definizione delle tre nuove tariffe è finalizzata a soddisfare le esigenze dell’utenza ed a promuovere l’attrattività turistica della città di Terni e del territorio circostante». Funzionerà? Firmano l’assessore Marco Iapadre e il dirigente alla mobilità Claudio Bedini.

Turni, orari e licenze

In questo caso il mirino è sull’articolo 29 del regolamento che, viene puntualizzato, «dispone l’osservanza scrupolosa, da parte degli esercenti il predetto servizio, di turni ed orari determinati dall’amministrazione comunale». Il 20 ottobre e in avvio di 2024 ci sono stati due incontri con le associazioni ed i titolari delle licenze taxi, il punto è sempre lo stesso: «Per migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio, per soddisfare le esigenze dell’utenza nonché contribuire alla valorizzazione del territorio comunale ed alla promozione dell’attrattività turistica della città di Terni». E per palazzo Spada la «disciplina puntuale dei turni e degli orari di lavoro degli esercenti è funzionale agli obiettivi sopra descritti». L’intenzione è inoltre di aumentare l’offerta dal punto di vista quantitativo (una decina i tassisti attivi) attraverso l’incremento delle licenze. In definitiva si vuol dare «piena attuazione» dell’articolo 29. Per la disciplina degli orari ci sarà un’apposita determinata firmata da Bedini.