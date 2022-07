Il Perugia si mette in moto. Test il 17 luglio contro il Napoli

Tempo di mettersi in marcia per il Perugia di Fabrizio Castori. La stagione ufficiale del Grifo prenderà il via lunedì tra tamponi per il gruppo squadra al mattino e, nel pomeriggio alle 18, la seduta numero uno dell’annata 2022-2023. Sarà a porte aperte. Nel contempo la società ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Christian D’Urso al Cosenza.

Il programma ed i convocati

Nei giorni a seguire proseguiranno visite mediche e sedute atletiche. Come noto Matos e compagni saranno in ritiro a Pieve di Cadore dal 9 al 23 luglio. Ufficializzata la lista dei convocati: in gruppo da domani Gabriele Angella, Samuele Angori, Salvatore Burrai, Leandro Chichizola, Marcos Curado, Cristian Dell’Orco, Gianluca Di Chiara, Giovanni Di Noia, Andrea Ghion, Christian Kouan, Francesco Lisi, Alberto Lunghi, Kevin Mabille, Kalifa Manneh, Ryder Matos, Federico Melchiorri, Marco Olivieri, Samuele Righetti, Aleandro Rosi, Simone Santoro, Filippo Sgarbi e Michele Vano. Con loro anche alcuni calciatori della Primavera, vale a dire Baldi, Bulgarelli, Cicioni, De Marco, Giunti, Grassi, Lendric, Lo Giudice, Moro, Seghetti, Silva, Sulejmani. Il Grifo giocherà in amichevole il 17 luglio a Dimaro contro il Napoli con calcio d’inizio fissato alle 18 allo stadio di Carciato. QUI si possono acquistare i biglietti.