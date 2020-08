Cerca di baciare la ragazza di un altro: arrestato 24enne

Hanno sentito le grida provenienti dalla zona della cattedrale e sono andati a verificare. Scoprendo che era in corso una lite tra due ragazzi a causa di un tentato bacio nei confronti di una ragazza: un 24enne gambiano senza fissa dimora è stato arrestato dalla polizia di Stato – ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, diretto dal commissario Monica Corneli – dopo aver offeso e minacciato gli agenti, cercando anche di colpirli. Il giovane aveva numerosi precedenti per spaccio, reati contro la persona e il patrimonio.

Il tentato bacio, le urla e la lite



Una volta giunta sul posto la polizia ha notato un gruppo di ragazzi. Tra di loro c’era il 24enne che, in modo aggressivo, ne stava fronteggiando un altro: quest’ultimo ha riferito agli agenti che il giovane aveva afferrato al volto la propria ragazza tentando di baciarla sulle labbra. Da qui lo sviluppo della lite. Il gambiano era sotto effetto di sostanze alcoliche e ha iniziato ad inveire, minacciare ed offendere gli uomini del 113, rendendo più che difficoltose le operazioni di controllo.

L’arresto

A fatica il 24enne è stato fermato e accompagnato in questura, dove ha continuano ad avere un atteggiamento tutt’altro che rilassato: qui è stato trovato in possesso di tre grammi di marijuana. Conclusi gli accertamenti del caso, sono scattate le manette per violenza sessuale, resistenza, lesioni, oltraggio, minacce a pubblico ufficiale e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.