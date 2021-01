Tenta di scassinare il distributore della stazione: denunciato

La segnalazione è scattata la sera del 1° gennaio: un cittadino ha chiamato il 112 perché aveva notato un soggetto che, in possesso di una grossa pietra, stava tentando di scassinare il distributore automatico della stazione ferroviaria di Attigliano (Terni). Così i carabinieri – comando stazione di Giove con la collaborazione dei colleghi di Lugnano in Teverina – si sono messi sulle tracce dell’uomo, poi rintracciato poco dopo il fatto in una strada limitrofa lo scalo. Riconosciuto da colui che aveva effettuato la segnalazione all’Arma, è stato denunciato a piede libero per ‘tentato furto aggravato’. Si tratta di un 30enne originario del Burkina Faso, domiciliato in Italia e già noto alle forze dell’ordine.

