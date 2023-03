Tenta di soffocare la madre durante uno scatto d’ira: arrestato 41enne a Spoleto

L’ha aggredita in modo violento con tanto di minacce e tentativo di soffocamento. Protagonista della brutta vicenda in famiglia è un 41enne che, grazie all’intervento della polizia di Stato di Spoleto, è finito in manette per maltrattamenti in famiglia. Vittima la madre. E non solo.

Lite e aggressione

Il fatto è accaduto in un’abitazione della città e la donna – sotto shock – ha chiesto aiuto a seguito delle aggressioni del figlio. La vittima ha riferito agli agenti che la situazione andava avanti da tempo e riguardava anche l’anziana madre. L’uomo è risultato gravato da numerosi precedenti per lesioni, furto, danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, porto abusivo d’armi e oggetti atti ad offendere. In più era già indagato per maltrattamenti in famiglia. Ora si trova nel carcere di Spoleto: «Il Gip dopo aver convalidato l’arresto, stante la gravità dei fatti e la pericolosità dell’indagato, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere. L’indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva di condanna», spiega la questura.