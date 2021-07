Tenta di togliersi la vita a 23 anni: salvato dalla polizia di Stato

In forte stato di agitazione aveva intenzione di togliersi la vita ma, grazie al lavoro della polizia di Stato, è stato salvato. Il fatto è accaduto in un’abitazione di Perugia e ha coinvolto un giovane di 23 anni.

L’intervento

Gli agenti sono intervenuti d’urgenza dopo la segnalazione di un tentato suicidio. La prima persona a parlarci telefonicamente è stata un’operatrice del 113 che, con sangue freddo, ha tentato di trattenerlo il più a lungo possibile al telefono in modo rassicurante. Gli uomini della squadra Volante, giunti sul posto, non hanno atteso l’arrivo dei vigili del fuoco e hanno forzato il portone d’ingresso per entrare: il 23enne era sospeso da terra con una corda al collo annodata ad una barra ancorata al soffitto.

Il salvataggio

Un agente ha quindi sostenuto il corpo mentre un collega tagliava la corda per sganciarlo. La polizia su un divano ha inoltre trovato un biglietto dove il ragazzo spiegava i motivi del gesto: all’arrivo del 118 è stato affidato alle cure del personale sanitario. L’azione provvidenziale del 113 ha evitato il peggio.